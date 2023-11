Regie für die Fantasie gewünscht

Jetzt ist Aida dran! Als Video-Spiel! Jedermann wurde abgesetzt. Das Publikum hat genug von extremen Inszenierungen. Verdi, Mozart, Goethe, Hofmannsthal, ... haben ihre Stücke in ihrer Zeit, zu ihren Themen, mit ihren Vorstellungen geschrieben.

Also lassen wir es doch bitte dabei. Die reale Welt ist grausam genug, wird von KI und modernster Kommunikation beherrscht. Liebe Regisseure, schenkt uns doch ein paar Stunden ein Märchen mit Königen, Elfen, Helden, Liebe und den hohen Werten des Lebens. Auch die Fantasie sollte wieder mehr beflügelt werden.

Die Volksoper in Wien feiert mit einer traditionellen "Salome" große Erfolge. Auch in Frankfurt gibt es zur Zeit einen "Don Carlos" mit Kostümen, Kronen, Statisten

Jeweils Labsal für Ohren, Augen und Seele.

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es auf den großen Bühnen wieder eine Zurückbewegung geben wird, denn die aggressive, bedrohliche Zeit in der wir leben, braucht Märchen.





Elisabeth Ettlmayr, 5020 Salzburg