Regie vor den Vorhang

In Kürze startet die neue Opern- und Theatersaison und wie in jeder Saison werden uns Regisseure und Regisseurinnen mit Einfällen beglücken, deren Beurteilung vermutlich von großartig bis infantil reichen wird.

Wie immer werden die Künstler und Künstlerinnen am Ende jeder Vorstellung vor den Vorhang treten, um den Applaus oder die Missfallenskundgebungen des Publikums entgegenzunehmen. Jeden Abend wird deren Leistung neu bewertet. Nur eine Gruppe von Künstlern, das Regieteam, findet nicht den Mut seine Arbeit vom Publikum beurteilen zu lassen.

Ich frage mich, warum ist man nicht bereit eine Person zu finden, die stellvertretend für das Regieteam vor den Vorhang tritt, um sich dem Urteil des Publikums zu stellen.

Künstler und Künstlerinnen müssen Vorstellung für Vorstellung ihr Bestes geben, um das Publikum zufriedenzustellen, und selbst kleine Unpässlichkeiten werden vom Publikum oft dementsprechend kommentiert. Nur die Regie, die in Interviews und Vorankündigungen von der Einzigartigkeit ihres Tuns überzeugt ist, wagt es nur einem, meistens positiv gestimmten, Premierenpublikum gegenüberzutreten.

Am Ende der Vorstellung einen Mitarbeiter der Direktion als Vertreter des Regieteams vor den Vorhang zu bitten, würde sehr schnell eine echte Beurteilung durch das Publikum ermöglichen und die Leiter der diversen Häuser hätten täglich eine Rückmeldung über die Meinung des Publikums.

Karlheinz Wagner, 8321 St. Margarethen