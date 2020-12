Regierung agiert inkompetent und chaotisch

Hier ein aktuelles Beispiel über das im Zusammenhang mit dem Virus bestehende Chaos und Inkompetenz in der Bundesregierung: Meine in Island lebende Tochter (österr. Staatsbürgerin) möchte mit ihrer Tochter Weihnachten in unserem Familienkreis in Salzburg (Fünf Personen) verbringen. Um vor Überraschungen sicher zu sein, bat sie mich um Mitteilung der geltenden Bestimmungen für die Einreise mit einem Flug von Island nach Wien. Auf der Suche nach verlässlicher Information sah ich mich genötigt mit folgenden Stellen zu telefonieren: Gesundheitsministerium, Innenministerium, Außenministerium, Bundeskanzleramt. Teilweise wurde ich im Kreise herumgeschickt. Von keiner der genannten Behörden konnte ich eine eindeutige Information bekommen, es gab nur vage belanglose Ausflüchte - man könne nichts Bestimmtes sagen. Aber ab 19. Dez. werde es neue Bestimmungen geben, die derzeit diskutiert würden!

Wie diese Diskussionen aussehen, kann man sich ja vorstellen: da die medizinisch-technischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronaepidemie inzwischen als bekannt vorausgesetzt werden können, wird es sich wohl um Parteiengezänk handeln und darum, welcher der Lobbygruppen (z. B. Wintersportorte) man mit einem "lockdown light" mit allen negativen Folgen entgegenkommen solle.

Der wiederholte Auftritt von Regierungsmitgliedern an ihren Stehpulten im Fernsehen, insbesondere der Herren Kurz und Anschober, sollte unterbleiben, denn es sollten medizinische Fachleute mit klaren Anweisungen zu Worte kommen, die dann von den Politikern einfach anzuordnen sind. Dadurch würde nicht unsere Demokratie gefährdet, sondern zahlreichen Menschen das Leben gerettet werden. Wie Beispiele immer wieder zeigen, ist unsere Gesellschaft offenbar nicht reif genug dafür, das erforderliche Verhalten in Eigenverantwortung zu zeigen.

Wie neuerdings im Gespräch - mit finanziellen Lockangeboten die Menschen zum Impfen zu bringen - das ist der Gipfel der Hilflosigkeit.

Angesichts dieser Zustände hat meine Tochter ihre gebuchte Weihnachtsreise nach Salzburg storniert, darüber sind wir alle sehr traurig.

Der Leitartikel in den SN vom Montag, 14. Dezember 2020 von Chefredakteur Perterer und die Zeichnung von Wizany werfen ein bezeichnendes Licht auf diese Situation. Wann werden sich endlich Bundesregierung, Landesregierungen und Opposition (!) zu gemeinsamen zielführenden, landesweiten Aktionen aufraffen statt der Lage mit leeren Worten, Statistikdiagrammen und Blockaden gegenüber zu treten?





Gerald Gießwein, 5020 Salzburg