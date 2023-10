Regierung hält E-Autos für Luxus

Nimmt es unsere Regierung gar nicht so genau mit dem Klimawandel? Sieht man sich sich die Luxustangente von Firmen und Dienstwagen an, welche seit 2005 auf 40.000 steht kann man davon ausgehen. Welches vernünftiges E-Auto bekommt man heute schon um diesen Listenpreis, um vernünftig im Außendienst unterwegs zu sein und auch mal eine Strecke von ein paar hundert Kilometern am Tag zu absolvieren? So wird das nichts mit unserem Klima, wenn die Regierung es auf Unternehmer und

Arbeitnehmer abschiebt …

Joachim Zmugg, 8141 Premstätten