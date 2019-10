Regierung mit FPÖ-Beteiligung hält nicht

Regierungsempfehlung von Dr. Franz Schneider, SN Lokalteil, S7, 22.10.2019

Nach der Erfahrung, die wir mit der Konstellation ÖVP/FPÖ haben, grenzt es schon an Masochismus, sich eben diese wieder zu wünschen. Wir Steuerzahler "blechen" Mill. Euro für jede vorzeitige Neuwahl. Bis jetzt hat noch keine Regierungsbeteiligung mit der FPÖ eine ganze Legislaturperiode gehalten. Ganz abgesehen von den Milliarden - Schulden der Hypo Adria zu Jörg Haiders Zeiten. Viel Geld mit dem so viel Sinnvolles für die Menschen in Österreich gemacht werden könnte. Aber nein, es sollte zum wiederholten Mal eine Regierungsbeteiligung der FPÖ her. Gewisse Politiker können sich alles erlauben, sie bekommen von gewissen Wählern trotzdem ihre Stimmen. Verstehe einer die Mentalität dieser Zeitgenossen, ich verstehe sie nicht.

Gerhild Hirnsperger, 5323 Ebenau