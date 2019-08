Regierungsbildung nach der Wahl ist das Interessante

Während sich Journalisten, Politikbeobachter und -interpreten derzeit sehr mit dem Wahlkampf, spins, framing, agenda-setting der Parteien, also dem Handwerklichen beschäftigen, ist die Frage der Regierungsbildung die wesentlich interessantere. Und da sieht es für Kurz nicht so gut aus. Er ist erpressbar - und zwar egal mit wem er es macht. Denn eine dritte Koalition in so kurzer Zeit kann er nicht versenken. Und dieses Damoklesschwert hängt permanent, d.h. er wird Zugeständnisse machen müssen. Ob die FPÖ noch was gegen ihn in der Hand hat, ist offen. Jedenfalls wird sie, sein Lieblingspartner (türkis hat sich ja inhaltlich ziemlich angenähert) permanent unberechenbar sein. Auch das "Neu regieren" ist verpatzt, die message control wird nicht mehr so klappen - und in der ÖVP dürfte der "Star" stärker kontrolliert werden. Der Wahlsieg könnte ein Pyrrhussieg werden, jedenfalls beginnen die Mühen der Ebene.

Dr. Wolfgang Lammel, 4962 Mining