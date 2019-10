Regierungskoalition mit Grün?

Ich fände es gut, wenn sich die beiden Wahlgewinner, also - die ÖVP und die Grünen - zu einer Regierungskoalition zusammenfinden könnten. So wie sich, nach dem derzeitigen Wissensstand, die auf uns zukommenden globalen Probleme abzeichnen, wird es einerseits für die wirtschaftliche Komponente der ÖVP notwendig werden, sich mit den Themen des Klimawandels und der Nachhaltigkeit intensiver auseinander zu setzen. Für die Grünen anderseits wird es notwendig werden einzusehen, dass ihre visionären Vorstellungen nur realisierbar werden, wenn sie akzeptieren, dass deren Umsetzung in eine zukünftige menschlich - positive Entwicklung eingebunden sein müssen. Es wird von den Führungspersönlichkeiten der beiden Parteien ein ganz "Neues visionäres Denken und Verhandeln" erfordern. Aber gerade damit könnten sie vorbildhaft für unser ganzes restliches Europa werden.

Arch. Dipl.-Ing. Gert Cziharz, 5020 Salzburg