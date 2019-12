Regierungsverhandlungen nach VfGH-Erkenntnissen

Wie über die türkis-grünen Regierungsverhandlungen bekannt wurde, hat die ÖVP auf ihrem harten Kurs in den Bereichen Sicherheit, Migration, Zwölf-Stunden-Tag, Karfreitag nur als Wahlfeiertag, Kürzungen bei der Mindestsicherung und Kindergeld, beharrt, während sich die Grünen im Wesentlichen für wirksame Klimaschutzmaßnahmen sowie die Bekämpfung der Kinderarmut durchsetzen konnten. Hinsichtlich der Ministerposten kann man weiterhin annehmen, dass sich die ÖVP von den wichtigsten das Finanzministerium und das Innenministerium holen und die Grünen das aufgewertete Umwelt- und Infrastrukturministerium bekommen werden.

Dass nun aber der Verfassungsgerichtshof den Türkisen die Härten bei der Mindestsicherung und dem Kindergeld gekappt hat, wurmt ausgerechnet den türkisen Arbeitnehmerbund-Chef August Wöginger, wohl auch, weil der Gerichtsentscheid den Grünen Zielen recht gibt. Auch eine Offenbarung, wie weit der Kurz-ÖVP christliche Werte und die ökosoziale Marktwirtschaft des Josef Riegler noch etwas gelten. Wenn ja, wäre es für Kurz ein zusätzliches Argument, mit den Grünen eine langfristige Koalition der Mitte des sozialen Friedens und des Schutzes der Lebensgrundlagen einzugehen. Wie bei der Neutralität und Sozialpartnerschaft könnte Österreich abermals nach innen wie außen eine Vorbildfunktion ausüben.

Hoffentlich kommt Kurz nicht in Versuchung, sozusagen zum Ausgleich für die gerichtliche Verhinderung von Kürzungen in der Mindestsicherung und Migration den Grünen bei der Bekämpfung der Kinderarmut und im Umwelt- und Verkehrsbereich samt ökologischer Steuerreform wichtige Maßnahmen noch streitig zu machen. Erste Meldungen deuten darauf hin, aber das wäre im Sinne der Sache höchst kontraproduktiv und würde die Grünen vor eine Zerreißprobe stellen, wahrscheinlich zum Aussteigen zwingen. Sollte Sebastian Kurz trotz der bisherigen konstruktiven Koalitionsverhandlungen einen derartigen Kurs einschlagen, müsste man überhaupt an seinem guten Willen zweifeln und vermuten, dass er lieber ein parteitaktisches Spiel für eine Minderheitsregierung und späteren Umstieg auf eine für gereinigt erklärte FPÖ als Regierungspartner abzielt - Kurz für die Macht - ohne Rücksicht auf den sozialen Frieden und dringende Maßnahmen für den Klimaschutz.



Karl Semmler, 8283 Bad Blumau