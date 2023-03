Regionaler Milchersatz - ohne Milch

Einige Gedanken zur neuen Erfindung der Brauerei Obertrum "regionale pflanzliche Milchalternative SIGL Bio Hafer& Gerste" (Werbung in den SN vom 25. 3.): Wie Sie aus der Region Biohafer und Gerste bekommen, ist mir ein Rätsel - bekanntlich ist die Trumer Seenregion ein fast reines Grünlandgebiet - also das perfekte Gebiet für die Erzeugung regionaler (Tier)Milch. Warum Sie Ihre Erfindung in Verbindung mit Milch bringen, hat wahrscheinlich den Grund, dass Milch als sehr gesundes Lebensmittel angesehen wird. Sie können Ihren Sud nennen, wie Sie wollen, aber bitte nicht in Verbindung mit Milch setzen. Oder sollten wir als regionale Festveranstalter auch um einen Bierersatz ohne Bier aus der Trumer Privatbrauerei schauen?



Stefan Handlechner, Hiaberbauer, 5163 Mattsee