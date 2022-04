Regionales Essen günstiger als man denkt

Mit dem Titel "Tierwohl kostet drei Euro mehr" am Samstag 9. 4. wird der Eindruck erweckt, regionale Lebensmittel wären unglaublich teuer. Wenn ich aus 1 kg Fleisch, das um drei Euro teurer ist, fünf Portionen kochen kann, dann muss ich pro Essen nur 60 Cent mehr investieren, um eine regionale Hauptzutat zu genießen. Auch im Gasthaus würde der Zuschlag pro Portion unter einem Euro liegen. Das können sich die meisten Konsumenten leisten. Es stimmt, dass knapp 20 Prozent der Bevölkerung armuts- oder ausgrenzungsgefährdet sind. Für diese Menschen müssten ohnehin weitschichtigere Maßnahmen ergriffen werden, weil neben Lebensmittel auch Wohnen und Strom etc. zu berücksichtigen sind. Die Österreicher gaben laut einer AMA Studie im ersten Halbjahr 2020 weniger als 20 Euro pro MONAT im Lebensmitteleinzelhandel für Bio Produkte aus. Ca. 81 Prozent aller Bio-Lebensmittel werden aus dem Supermarkt bezogen. Noch was wichtiges: hochwertige Lebensmittel, wie sie in Österreich produziert werden, haben auch einen wichtigen Gesundheitsaspekt, der auch für einkommensschwache Haushalte erreichbar sein sollte. Aber die restlichen 80 Prozent der Bevölkerung könnten sich mehr regionale Lebensmittel leisten - wenn sie es nur wollten. Und am besten in regionaler Bio Qualität!





Rudolf Stadler, Gastroberater, 5020 Salzburg