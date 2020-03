"Regionalität" ist nicht nur ein Schlagwort

Derzeitige Einschränkungen stellen eine enorme Herausforderung dar. Deshalb ist es umso erfreulicher, dass sich viele Menschen solidarisch zeigen. Durch Hilfe bei Einkäufen aller Art sowie der Betreuung des Notfallservices bieten die Helfer Schutz für Risikogruppen und Unterstützung bei psychologischen und physiologischen Anliegen.

Es ist mir zudem ein Anliegen, auf unsere Landwirte aufmerksam zu machen, welche die Lebensmittelversorgung in unserem Land sicherstellen. Die Bauern leisten in Tagen der Isolation Außergewöhnliches, indem sie die Supermarktregale füllen. Unsere "Landschaftspfleger" gewinnen an existentieller Bedeutung, wenn die Grenzen rundherum dicht sind.

Zum Schluss ein Appell an alle: Bedenken wir, dass wir mit der großen Auswahl an bäuerlichen Produkten unseren täglichen Bedarf decken können. Unsere Landwirte sind extrem viel wert!



Stefanie Lederer, 5622 Goldegg