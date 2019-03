Reha-Zentrum und Klinik St. Veit vor den Vorhang

Wir möchten uns auf diesem Weg sehr herzlich beim Rehabilitationszentrum St. Veit sowie der dortigen Landesklinik bedanken. Unsere (Schwieger-)Mutter (93) war nach einem Bruch dreier Halswirbel auf Reha und erlitt dort einen Schlaganfall. Nach einem Kurzaufenthalt im Spital in Schwarzach wurde sie in St. Veit mit bewundernswertem Können und Einsatz soweit therapiert, dass sie heute ihren Lebensabend im Seniorenheim Aigen verbringen kann. Besonders erwähnenswert ist, dass sich das dortige Entlassungsmanagement persönlich um einen Platz in einem Seniorenheim in der Stadt Salzburg kümmerte und die alte Dame erst dann nach Salzburg zurückbrachte, als sie einen sicheren Platz hatte. Uns als Angehörigen war es trotz wirklicher Bemühungen nicht möglich gewesen, einen solchen zu "ergattern".







Dr. Monika Regius, 5162 Obertrum