Reiche Männer verwirklichen ihre Bubenträume

Die drei reichsten Männer (Milliardäre) der Welt verwirklichen sich ihre Bubenträume, ohne bei ihrem Flug ins All einen wissenschaftlichen Mehrwert anzustreben. Sie belasten damit aber ganz sicher die Umwelt in einem hohen Ausmaß. Und diese drei Männer sind so reich, dass sie sich diesen Plan beinahe aus der "Portokasse" erfüllen können.

Woher aber haben sie diesen für normal Sterbliche unvorstellbaren Reichtum? Sicher sind es fleißige, sparsame und kluge Menschen und haben vielleicht auch einige Millionen geerbt. Mit ihrer Hände Arbeit oder den Einsatz ihrer geistigen Fähigkeiten alleine war das aber bestimmt nicht möglich. Es könnte auch sein, dass sie ihre Mitarbeiter/-innen nicht gut bezahlt, mit ihren Millionen "spekuliert" und/oder einen Teil ihres Vermögens in Steueroasen transferiert haben? Und ganz sicher hat ihnen auch unser äußerst ungerechtes Steuersystem geholfen, ein Vermögen von mehreren Milliarden zu besitzen.

Ist das zu verantworten, gerecht und einfach zu akzeptieren angesichts der weltweiten Armut? Weltweit hungern nahezu eine Milliarde Menschen - darunter sehr viele Kinder - und viele von ihnen wissen nicht, ob sie den nächsten Tag noch erleben werden. Das macht mich und viele meiner Freund/-innen sehr traurig.

Hans Riedler, 4040 Linz