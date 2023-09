Reichensteuer würde die Arbeitnehmer entlasen

Zum Brief an die SN von Herrn Reiter (18. September):

Herr Reitter schrieb in seinem Brief zum Thema Vermögen und Enteignung. Er berief sich dabei als leidenschaftlicher Leser der SN auf diese. Dabei irrt Herr Reitter. Der Vorschlag des SPÖ-Vorsitzenden Babler war ganz klar. Die Untergrenze der vorgeschlagene Vermögensteuer liege bei 1,5 Millionen.

Als Häuslbauer weiß ich, dass der Wert eines Einfamillienhauses weit unter diesem Betrag liegt. Hat Herr Reitter vielleicht eine Villa gemeint oder gar selber gebaut, die den Betrag von 1,5 Millionen übersteigt.

Selbst bin ich überzeut, dass die Reichen sich auch an der Finanzierung der Staats-Etats mehr beteiligen sollen. Derzeit tragen die Arbeitnehmer mit 80 Prozent die Ausgaben des Staates.

Eine Reichensteuer würde die Arbeitnehmer entlasten und damit auch den Mittelstand, der bisher die größte Steuerlast trägt.

Übrigens informiere ich mich nicht nur über die SN, sondern über viele andere Medien. Aber keinesfalls über die sogenannten sozialen Medien. Ich möchte

keinenfalls Fake News lesen beziehungsweise denen ausgeliefert sein.





Wilhelm Schiller, 4840 Vöcklabruck