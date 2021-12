Reif für den Rücktritt

... sind alle jene Oppositionspolitiker, welche die Regierungsverantwortlichen zum Rücktritt aufrufen. Denn, was ich und das Wählervolk derzeit am wenigsten brauchen, sind Neuwahlen. Wir müssen uns gemeinsam um die Bewältigung der Gesundheitskrise kümmern. Alle! Jeder mit allen zu Gebote stehenden Mitteln! Da kommen durch die Zurufe aus der zweiten oder dritten Reihe nur Verwunderung und Zorn in der Bevölkerung auf. Mir ist es wichtig, dass die Regierungen auf Landes- und Bundesebene arbeiten, dafür wurden sie auch gewählt.

Monika Raszkiewicz, 5112 Lamprechtshausen