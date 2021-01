Reifeprüfung 2021

Zum Leserbrief "Gedanken einer Maturantin" (Sn vom 25. 1.):

Ich war unglaublich erleichtert diese Worte von einer angehenden Maturantin zu hören. Die jungen Erwachsenen lassen sich nicht von anderen (Erwachsenen) einreden, wie Leid sie ihnen tun, und wie arm sie sind, und wie schlimm die Zeiten für Jugendliche sind. Sie nehmen das Heft selbst in die Hand, stellen sich der Situation und zeigen Reife. Das ist es ja auch, was eine Reifeprüfung (= Matura) sein soll - ein Zeichen der Reife! Maturanten, die 2021 zur Reifeprüfung antreten, sind auf eine normale Matura eingestellt und wollen zeigen, dass sie das bewältigen können. Behandeln wir sie doch auch so! Wir dürfen ihnen nicht die Möglichkeit nehmen, dies unter Beweis stellen zu können.

Regina Putz, 5424 Kuchl