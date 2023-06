Reise nach Schottland

Reich an Jahren, aber fit, hatte ich mich entschlossen, die von Fischwenger Reisen angebotene Reise zu den Highlands in Schottland mit meinem Sohn zu buchen. Eine 30-köpfige illustre Gesellschaft nahm erwartungsvoll an der Reise teil.

Das angebotene Programm mit zusätzlichen Highlights konnte dank Michaels umsichtiger Fahrweise sowie der großartigen Betreuung von Reiseleiter Ernst Lehner zur Gänze dargeboten und genossen werden, sein exzellentes Wissen und seine Erläuterungen zu den Sehenswürdigkeiten machten die Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Konrad Wlcek, 5500 Bischofshofen