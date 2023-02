Reisen mit der Bahn als Alternative?

Meine Frau und ich hatten für Ende Jänner eine Reise mit dem Nightjet Salzburg-Rom-Salzburg in einem Schlafwagenabteil mit Dusche und WC gebucht.

Obwohl Startbahnhof München, hatte der Zug nach Rom bereits in Salzburg 40 Minuten Verspätung. Die Ankunftszeiten wechselten permanent, daher mussten die Reisenden bei minus 6 Grad spätabends am Bahnsteig ausharren. Im Abteil waren bereits die Betten vorbereitet und kurz vor Mitternacht stellten wir fest, dass sowohl Toilettenpapier als auch Handtücher fehlten. Kleinere Pannen, die passieren können. Der Zug kam pünktlich in Rom an.

Anders die Rückfahrt. Es wurde kein Schlafwagen mitgeführt. Stattdessen wurde ein sehr alter, wahrscheinlich ausgemusterter Liegewagen eingeschoben. Die Abteile waren notdürftig mit den gebuchten Abteilnummern beschriftet.

Unser Abteil hatte als einziges keinen Strom - demnach kein Licht und in weiterer Folge auch keine Heizung. Erst als der Zugbegleiter ein Leintuch, eine übel riechende "Notdecke" und ein Minikissen brachte, sahen wir, im Schein seiner Taschenlampe, wie schmutzig eigentlich die Fläche war, auf der wir im Dunkeln gesessen sind. Später, gegen die Kälte in die eigene Daunenbekleidung gehüllt, haben wir versucht, die rund elf Stunden bis zur Ankunft in Salzburg zu überbrücken. Auf ein Frühstück im Dunkeln haben wir dankend verzichtet.

Die Ankunft in Salzburg war verspätet. Der Anschlusszug nach Hallein wurde nicht erreicht. Der nächste Regionalzug baute wieder mehr als eine halbe Stunde Verspätung auf. Nach einer Dreiviertelstunde Wartezeit am Bahnsteig entschlossen wir uns, mit dem Bus nach Hallein zu fahren. Dieser war wenigstens pünktlich und gut beheizt.

Zu den vielen Pannen der ÖBB passt dann noch die Nachbearbeitung. Es gibt eine Premium-Hotline für Nightjet-Kunden. "Sollten Sie Probleme mit Ihrer Fahrt oder dem Service haben, dann wenden Sie sich direkt an uns. Wir versuchen schnell und unbürokratisch eine Lösung zu finden."

Die angebotene - sinnfreie - Lösung war: Man müsse über die ÖBB-Homepage eine (Teil-)Rückerstattung beantragen oder eine Beschwerdenachricht absetzen! Das habe ich auch getan. Eine Teilerstattung für die Rückreise wurde angeboten, man entschuldigte sich für die Umstände und verwies per Link auf die bald kommende neue Generation von Nightjets, "mit welchen noch mehr Komfort angeboten" werde. Dass der eingefügte Link auf eine nicht existierende Internetseite führte, rundet die ÖBB-Pannenserie ab.

ÖBB-Eigeneinschätzung: "ÖBB Nightjet - We guide you through the night. Dream now. Enjoy tomorrow." Leider nein, wir mussten am Ankunftstag den versäumten Schlaf nachholen.



Gerhard Angerer, 5400 Hallein