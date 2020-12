Rektor beendet illegalen Zustand

Der Rektor beginnt nun endlich, die "geschützte Werkstätte" zu durchlüften und einen illegalen Zustand zu beenden, den die Vorgängerrektorate duldeten. Er setzt das Gesetz durch (§14 UG). Danach ist die Leistung, von Professor/-in bis Mitarbeiter/-in, "regelmäßig, zumindest aber alle fünf Jahre, zu evaluieren. Die Ergebnisse aller Evaluierungen sind den Entscheidungen der Universitätsorgane zugrunde zu legen." Diese Überprüfung "passierte" in meiner über 20-jährigen Salzburger Dienstzeit nie, obwohl ich es als FB-Leiter bei jedem neuen Rektorat schriftlich eingefordert habe. Fest steht, dass ein Betrieb, in dem alle tun und lassen können, was sie wollen, pleitegeht.

Der Sturm weht aus dem Hinterhalt, aus Geisteswissenschaften und Theologie. In diesen Fakultäten ballen sich nicht die international sichtbaren Leistungsträger/-innen dieser Uni: kein einziger extern finanzierter, international evaluierter Forschungsbereich, kein einziges EU- oder ERC-gefördertes Projekt, kein einziges international evaluiertes, extern gefördertes Doktoratskolleg, extrem niedrige Impactfaktoren … Das Gesetz verlangt, all das den Entscheidungen zugrunde zu legen. Mehr Leistung, mehr Geld, und umgekehrt. Das soll ein fairer Anreiz für Leistung sein, nicht für eine Meuterei gegen einen Rektor.



Hubert Haider, seit Oktober em. o. Univ.-Prof.,, 5020 Salzburg