Religiöse Einflussnahme ist abzulehnen

Der Salzburger Weihbischof Hansjörg Hofer wird am 15. August, im Salzburger Dom, eine Jungfrauenweihe zelebrieren. Es gebe immer wieder junge Frauen, "die in Nachahmung des ehelosen Lebensstils Jesu den Weg der Ganzhingabe an Christus beschreiten wollen", erläuterte Erzbischof Lackner. Ich denke, wenn Frauen oder Männer ohne Partner/ohne Partnerin und ohne Sexualität leben wollen, dann sei ihnen das unbenommen.

Wenn aber Frauen oder Männer, durch religiöse Einflussnahme dazu gebracht werden, ein Gelöbnis zu leisten, dass sie für den Rest ihres Lebens dazu verpflichtet, auf Sexualität zu verzichten, dann ist diese Einflussnahme abzulehnen.

Was oder wer auch immer Leben auf der Erde entstehen hat lassen, bei Lebewesen mit Zellkern, dazu gehört auch der Mensch, hat Er oder Es, es so eingerichtet, dass die Fortpflanzung durch geschlechtliche Paarung geschieht. Sexualität kann demnach nichts Unerwünschtes oder Schlechtes sein.

Ich denke, Priester, Bischöfe und Erzbischöfe sollten einmal darüber nachdenken, ob es seriös ist, von ihren Gläubigen ein bestimmtes Verhalten zu verlangen, weil Jesus es so gemacht hat oder weil Gott es so will.

Alles was von Jesus von Nazareth und erst recht von Jesus Christus überliefert ist, ist unsicher. Auch wenn es Gott geben sollte, weiß niemand was er will.



Gottfried Stögner, 4600 Thalheim