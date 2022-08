Religion darf sich weiterentwickeln

Vorne ab: ich gratuliere der frisch geweihten Jungfrau und habe großen Respekt vor Allen, die ihrer Berufung nachgehen (können). Ich lege hier nur meine niemals despektierlich gemeinte Meinung dar.

Mit meinen 19 Jahren muss ich zugeben, dass ich nicht gewusst und es mir niemals gedacht hätte, dass man als Frau Jesus heiraten kann. Deshalb erschließt sich mir die Frage, welche persönlichen Motive dahinterstecken. Wenn man eine Berufung hat, sein Leben Jesus und dem christlichen Glauben zu widmen ist es meiner Meinung nach ein Widerspruch in sich selbst, denselben zu heiraten. Denn: wie auch Gidi Außerhofer im Artikel der SN sagt, ist es in der Bibel, dem Grundstein des christlichen Glaubens, nicht begründet, dass man nicht dessen Sohn heiraten muss, um zu Gott zu gehören. Man glaubt ja schon, und der Glaube ist der Grund, weshalb eine Religion überhaupt existiert. Mehr als glauben kann man also gar nicht. Ist einen Jungfrauenweihe dann nicht eher ein Zeichen, dass der Glaube weniger stark ist, wenn man noch eine solche "Bestätigung" braucht?

Außerdem: für mich wirkt es allzu absurd, um nicht zu sagen schockierend, dass die Möglichkeit in unserer heutigen "aufgeklärten" Welt besteht, Jesus zu heiraten. Frauen dürfen jedoch noch immer keine Priesterinnen werden und Homosexuelle dürfen nicht kirchlich heiraten, wieso eigentlich? Für mich besteht hier kein kausaler Zusammenhang. Eine Frau darf Jesus heiraten, aber keine andere Frau, Berufung hin oder her. Religion sollte wie alle anderen Sachverhalte nicht starr sein und darf sich ruhig weiterentwickeln.





Annika Walk, 5020 Salzburg