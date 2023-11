Signa-Gruppe: Bitte zur Kassa

Die bemerkenswerte Leistung von René Benko bestand meiner Meinung nach in seiner Fähigkeit zum Netzwerken, zum Befeuern von Gier und Selbstzufriedenheit einer bestimmten Klientel und zur Konstruktion eines sich der offensichtlich nicht sehr ambitionierten Kontrolle entziehenden Firmengeflechts. Nicht wirklich bemerkenswert erscheint das Prinzip der Entwicklung des Konstrukts, dessen Unterscheidung von einem simplen Pyramidenspiel (funktioniert nur dann, wenn ständig neues Kapital in den Kreislauf eingespeist wird) in einem investitionsfreundlichen Biotop angesichts nicht vorhandener Kreditzinsen mir jemand erklären müsste.

Was ich mir wünschen würde, ist, dass nun jene Personen, die in den letzten Jahren millionenschwere Dividenden bezogen haben, zur Kasse gebeten werden bei der Rettung oder der Abwicklung einer drohenden Insolvenz der Signa-Gruppe und es nicht zu einer Entwicklung kommt, die dem Motto "Gewinne werden privatisiert, Verluste verstaatlicht." (stammt nicht von mir) entspricht.

Sollte Letzteres der Fall sein, befürchte ich mittel- bis langfristig eine weitere Gefährdung des sozialen Friedens in unserem Land, denn es ist abzusehen, dass sich rechts- und linkspopulistische Strömungen dieser Causa bedienen und die angestrebte Spaltung unserer Gesellschaft weiter befeuern werden.







Mag. Hartwig Schwaiger, 4400 Steyr