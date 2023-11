René Benko trägt nicht allein die Schuld

Zu: "Benko und Signa - ein Fall von Hybris, Hype und Häme", SN, 11. November 2023:

Das Porträt über René Benko spannt einen zu kurzen Bogen. Zum einen ist es in der Wirtschaftsgeschichte beileibe nicht neu, dass scheinbare "Wunderkinder" erst große und in der Öffentlichkeit bejubelte Erfolge für ihre Geschäftsmodelle feiern, ohne dass diese näher hinterfragt werden, und dann wie eine Rakete, die vom ursprünglich geplanten Kurs abkommt, so dramatisch abstürzen, dass sich selbst die engsten bisherigen Partner und Vertrauten abwenden und sie am Ende ziemlich allein und verlassen dastehen. Zum anderen zählt zu einem vollständigen Bild ebenfalls das Verhalten von Politikern, wie zum Beispiel in Hamburg, wo der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz als damaliger Bürgermeister mit dem protzigen Elbtower, der von Signa errichtet wird, schon dahingehend einen peinlichen Klotz am Bein hinterlassen hat, da solche riesigen Gebäude aus Glas und Beton schon aus Klimaschutzgründen in vielen anderen Städten auf der Welt wie etwa New York längst nicht mehr gebaut werden dürfen. Deshalb bleibt es in jedem Fall etwas unfair, jetzt nur die gesamte Schuld für die Misere bei Herrn Benko abzuladen, da hier auch dessen Investoren und politischen Fürsprecher mitverantwortlich sind!



Rasmus Ph. Helt, D-20539 Hamburg-Veddel