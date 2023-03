Reparaturbonus - einmal anders

Vor einigen Tagen war meine Waschmaschine defekt und ich wandte mich an eine renommierte Elektrofirma in meiner Nähe. Es dauerte nicht lange, bis ein Monteur kam. Meine Tochter empfing ihn - ich hatte einen Termin außer Haus - und nach 30 Minuten war der Schaden behoben. Kosten laut Monteur: 100 Euro alles in allem, inklusive Anfahrt. So weit, so gut.

Der Monteur fragte noch, ob meine Tochter den Betrag bar zahlen wolle oder mit Rechnung. Da ich eine Haushaltsversicherung habe, benötige ich die Rechnung. Außerdem wollte ich den Reparaturbonus in Anspruch nehmen. Diesbezüglich wurde ich vom Chef der Firma selbst kontaktiert, der sich bereit erklärte, den Antrag für mich auszufüllen. Er brauche nur meine Geburtsdaten. Tolles Service, dachte ich.

So weit, so gut. Zwei Stunden später hatte ich per Mail die Rechnung in der Hand. Groß war meine Überraschung, als ich sah, dass 94,75 Euro zu bezahlen waren. Gerechnet hatte ich nach der Preisangabe des Monteurs mit der Hälfte dieses Betrags, hatte sich doch der Chef bereit erklärt, den Reparaturbonus geltend zu machen, was er tatsächlich tat.

Bei genauerem Lesen der Rechnung sah ich mit Verwunderung, dass für die Arbeit plötzlich aus 30 Minuten eine Dauer von 1,25 Einheiten mit je 119 Euro wurde, sich die Arbeitszeit durch den Reparaturbonus also mehr als verdoppelt hatte. Dazu kam Kleinmaterial, sodass die Bruttosumme nunmehr 187,75 Euro ausmachte. Was Wunder, nach Abzug des Reparaturbonus blieben mir "nur" 94,75 Euro zu bezahlen, sogar etwas weniger als der mit meiner Tochter ausgemachte Preis. Eine wunderbare Aktion, der Reparaturbonus - für den Unternehmer in diesem Fall.

Auf meine telefonische Anfrage bei der Elektrowerkstatt bekam ich jedenfalls vom Chef die Antwort, dass das so in Ordnung sei, der Bonus sei ohnehin berücksichtigt worden. Außerdem würde der Bonus ohnehin ihm zustehen, da er ihn ja eingereicht habe. Bei anderen Kundendienstfirmen würde ich ja auch viel mehr zu bezahlen haben, ich müsse ja sein Service nicht in Anspruch nehmen.

Auskunft Finanz.at: Der Reparaturbonus von 200 Euro steht Privatpersonen in Österreich zur Verfügung. Anspruchsberechtigt sind Elektro- und Elektronik-Geräte in privaten Haushalten, wie Fernseher, Smartphones, Küchengeräte, Rasenmäher und weitere. Pro Reparatur kann ein Bon eingereicht werden. Die Höhe des geförderten Betrags liegt bei 50 Prozent der Kosten, maximal jedoch 200 Euro.

Hier ist jedenfalls nirgends zu lesen, dass eine Firma den Preis verdoppeln darf, damit nach Geltendmachung des Reparaturbonus dem Kunden der tatsächliche Preis verrechnet werden kann und zusätzlich der Reparaturbonus in die Kasse der Firma fließt.



Dr. Ernst M. Cordt, 5411 Oberalm