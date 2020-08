Replik zu Salzburger Festspiele

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Dr. Haslauer!

Besten Dank für Ihre engagierte Antwort und für Ihren Beitrag zum Klimaschutz. Ich bitte Sie, sich noch wesentlich entschiedener für diese Anliegen einzusetzen, da wir in Bezug auf die Klimakrise derzeit noch immer heftig am eigenen Ast sägen. Es nützt nichts, wenn wir ein bisschen langsamer sägen. Elektroautos sind eine winzige Erleichterung und sicher keine Lösung. Audi verkauft in erster Linie Verbrennungsmotoren und man kann Audi als betrügerischen Umweltsünder bezeichnen. Ich bitte Sie dringend, sich dafür einzusetzen, dass die Salzburger Festspiele ausschließlich vorbildlich klimafreundlichen Unternehmen eine Werbebühne zur Verfügung stellen.

Mit besten Grüßen,





Paul Lahninger aktiv bei Fridays for Future, 5020 Salzburg