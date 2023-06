Replik zum Thema Gaisbergrennen

Ich nehme Bezug auf zwei Leserbriefe, welche das Gaisbergrennen als "nicht zeitgemäß" und deren Initiatoren als "ignorant" bezeichnen. Die vertretenen Meinungen beruhen auf Missverständnissen oder auf mangelnder Kenntnis der Randbedingungen. Zunächst kann eine Oldtimerveranstaltung nie zeitgemäß im Sinne einer Strategie sein, da diese nur ein Streiflicht auf die europäische Wirtschafts- und Technologiegeschichte wirft, in welcher das Automobil eine zentrale Rolle eingenommen hat und wohl auch die europäische Lebenskultur insgesamt stark mitgeprägt hat. Letzteres wird auch durch starkes Publikumsinteresse honoriert. Niemand käme auf die Idee, die Anreise von Millionen von Besuchern zu diversen europäischen Museen oder Kulturveranstaltungen als Umweltsünde zu brandmarken.

Eine deutsche Statistik weist aus, dass lediglich 2% aller in Deutschland zugelassenen Pkw älter als 30 Jahre sind, mit denen deren Besitzer zufolge einer recht aktuellen Studie durchschnittlich 500 bis 600 Kilometer pro Jahr zurücklegen. Nachdem der Anteil des gesamten europäischen Pkw-Verkehrs an den weltweit erfassten CO2-Emissionen bei ca. 1,25 % liegt, lässt sich die durch Oldtimerveranstaltungen verursachte Umweltbelastung aufgrund der Geringfügigkeit statistisch nicht einmal abbilden. Letzteres trifft für die unnötige und auch in Salzburg sehr beliebte Silvesterknallerei nicht zu.

Die Kritiker der Oldtimerszene sollten ihre Energie vielleicht besser der Frage zuwenden, warum es für E-Autos mangels ordnungspolitischer Regelungen bis dato keine Gewichtslimits gibt und führende Hersteller SUV mit drei Tonnen Gewicht und bis zu 1000 PS Leistung anbieten können.



Dr. Johann Schattauer, 5400 Hallein