Requiem für die Pasterze ist eine Schmach für die Kirche

Für mich ist das "Requiem für die Pasterze" (SN, 6. September 2023) eine Verächtlichmachung eines wichtigen kirchlichen Rituals (Requiem aeternam dona eis, Domine), welches für Verstorbene gedacht ist, nicht aber für einen Gletscher, dessen Vorhandensein oder Verschwinden einem Zyklus unterworfen ist.

Dass sich Geistliche - gleich welcher Kirche - einschließlich seiner Eminenz, in das fadenscheinige Mäntelchen des Zeitgeistes hüllen, ist für mich eine peinliche Abart von Populismus, der sich selbst in dieser Ausformung in Frage stellt. Die wahren Probleme unserer Zeit werden von den Kirchen nicht angesprochen, zur Diskussion gestellt - nein, man hüllt sich in den subjektiv barmherzigen Mantel des Schweigens. Warum wohl?

Günter Annerl, 3380 Pöchlarn