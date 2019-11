"Reserviert" für Einheimische

Warum ich als branchenfremder Unternehmer ungefragt in den Fremdenverkehrsförderungstopf einzahlen muss, ist zu hinterfragen. Was mich aber wirklich ärgert, ist, dass ich zum Dank dafür als Einheimischer in der Gastronomie kaum mehr einen Platz bzw. Tisch, bekomme.

Die Lebensqualität in der Stadt Salzburg ist längst eine Mär! Die Gastronomie und auch die Politik sollten daran denken, dass es die Einheimischen sind, die Steuern zahlen und die Infrastruktur aufrecht erhalten. Noch sind Touristen

nicht wahlberechtigt. Es ist zu viel des Guten!

Ich würde lieber einen Fremdenverkehrsverhinderungsbeitrag zahlen. Liebe Tourismus-Kämmerer, sponsert doch mal einige "Reserviert"-Schilder für Salzburger, z. B. "Sbg. Dialekt- Stammtisch" etc. (Trachtenstammtisch geht auch nicht mehr). Einen Sticker "Ein Herz für Salzburger" über die TripAdvisor-Empfehlung zu kleben, ist wahrscheinlich zu viel verlangt.

Ing. Manfred Huber

5023 Salzburg

Quelle: SN