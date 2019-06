Residenzplatz in den "Sand gesetzt"

Es ist Donnerstag, 14.00 Uhr, und ich habe soeben eine Stunde lang der Diskussion in Radio Salzburg gelauscht. Drei Frauen, Frau Weisl, Frau Berthold und Frau Hody, von denen keine auch nur ansatzweise eine Ahnung vom Bauwesen hat, diskutieren über die Neugestaltung des Residenzplatzes.

Es ist ein Skandal, dass die Verantwortlichen von der Stadt 4,5 Mill. Euro für diese Schotterwüste im wahrsten Sinne des Wortes "in den Sand gesetzt" haben. Auf dem alten Schotter einen neuen Schotter aufbringen mit Feinanteil von 0 mm nach oben, das muss einem erst einmal einfallen. Die Kosten für den Schotter betragen keine 50.000 Euro. Wo ist der Rest versickert? Wenn es schon kein Pflaster sein darf, dann bitte

gebrochenen und gewaschenen Splitt in der Körnung von entweder 15-25 mm oder meinetwegen auch 25-35 mm, und das Staubproblem ist vom Tisch. Beide Körnungen sind sehr gut begehbar. Den Splitt gibt es in zig verschiedenen Farben. Wo kein Feinanteil ist, da gibt es naturgemäß absolut keinen Staub. Ich war mein ganzes

berufliches Leben in der Baubranche und weiß, wovon ich schreibe.

Es ist eine Schande für die Stadt, diesen Platz so verkommen zu lassen.





Josef Bamberger, 5211 Lengau