Resort- statt Chaletdorf

Während sich in St. Martin bei Lofer die Bevölkerung am Montagabend (21. 11.) zum ersten Mal über das geplante "Thermal Resort Dorf" informieren konnte, hat die Gemeindevertretung in Mauterndorf klar gegen ein 350-Betten-Projekt gestimmt.

Mutiges Bekenntnis zur Heimat!

Im Saalachtal hat die St. Martiner Gemeindevertretung in Dezember die verantwortungsvolle Aufgabe, über die Zukunft der 6 Hektar kostbaren Grundes zu entscheiden. Nachdem vor mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreich nach Thermalwasser gebohrt wurde, gab es mittlerweile eine ganze Fülle an Projektentwicklern, willigen Investoren und viele - bestimmt gutgemeinte - Bemühungen, unsere Region touristisch "zu retten".

Das wirft die Frage auf, inwiefern man eine Rettung braucht. Klar sind viele Betten verschwunden, dennoch sind die Nächtigungszahlen zufriedenstellend.

Ob es nicht mutiger wäre, sich eine "Weiterentwicklung" so vorzustellen, dass man für die bestehenden Gästebetten neue qualitätsvolle Angebote schafft und dabei immer darauf achtet, eine gewisse Beschaulichkeit zu bewahren? Denn wer mit den (Stamm)Gästen spricht, weiß, dass das ein großes Potenzial hat.

Gleichzeitig würde man auch eine Lebensqualität für die Einheimischen bewahren. Denn vom Glück dort daheim zu sein, wo es Vollbeschäftigung gibt und nur wenige auspendeln (müssen) , ist in Zeiten wie diesen keine Selbstverständlichkeit.

Das "neue" vorgestellte Investorenmodell reiht sich ein in die Serie der Floskeln und Verspechen, welche alle schon mehrfach da waren.

Nachdem man verstanden hat, dass der Begriff "Chaletdorf" nicht mehr so gut ankommt, wurde jetzt umgetauft auf "Resort Dorf". 400 Betten, naturnah, Alleinstellungsmerkmal, offenes Konzept, alle in der Region können begünstigt investieren, das Thermalbad sollte auch von Einheimischen und ihren Gästen genutzt werden können, jedoch nicht öffentlich sein. Neue Zielgruppen werden kommen, im Superior-Segment versteht sich.

Nach dem Gesundheitsdorf - für Fußballer oder auch nicht -, dem 54 m hohen "Home of Balance"-Turm und einigen anderen Ideen bemüht sich erneut ein Projektentwickler die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das "Alpine Thermal Resort Dorf" jenes Projekt ist, auf das die Welt gewartet hat.

Nicht nur ein Mal wurde versichert, dass es niemals Zweitwohnsitze werden würden, um im Nachsatz genau diese Befürchtungen durch andere Aussagen zu bestätigen. Die Frage, ob diese Generation alles und somit auch wertvolle Hektar an Grund am Altar der Wirtschaftlichkeit "opfern" darf oder soll, stellt sich ein Unternehmen wie das involvierte "Ephic Hotel Invest" nicht.

Auch die Tatsache, dass es bereits einen Betreiber gibt, ist nicht neu. Neu ist allerdings, dass der bereits einen Mitarbeiterpool mitbringt. Irgendwie beruhigend natürlich. Denn in einer Zeit, wo heimische Unternehmer händeringend nach Mitarbeitern suchen, wäre das natürlich eine zusätzliche Belastung, müsste man die Mitarbeiter erst suchen. Ein Mitarbeiter-Wohnheim war auf den Skizzen nicht zu erkennen.

Bei vorhergehenden Projekten war das noch ein "Versprechen", dass es für die Region unzählige Arbeitsplätze bringen würde. Damit kann man heute verständlicherweise nicht mehr werben.

Stillstand im Tourismus war wohl lange ein Schimpfwort. Noch nicht lange her, wurde dafür über Overtourism und das Streben nach "höher, schneller, mehr" diskutiert. Mittlerweile empfindet man Orte, wo dieser Trend nicht angestrebt wurde, als wohltuend. Im wahrsten Sinne des Wortes einen Platz zum Aufatmen.

Eventuell muss man sich in der Meinungsfindung auch wieder daran erinnern. Denn wenn ein Ort und damit eine ganze Region fremdbestimmt wird, bleibt nur noch wenig Platz und Möglichkeit für Authentizität. Der Gast sucht aber genau diese Ursprünglichkeit nach Jahren des hektischen Umherfliegens. Sich auf die eigenen Werten zu besinnen, ist kein Stillstand, sondern eine Chance, die Weiterentwicklung als Bewahren zu verstehen.







Karin Berger, 5090 Lofer