Respekt der Männer für Frauen muss eingefordert werden

Liebe Mareike Fallwickl, danke für die Darstellung des grauslichen Übergriffs auf eine Frau im Schwimmbad in Ihrer Kolumne "Das Zuckergoscherl" vom 6. September 2023 ("Ihn hättest du mitnehmen sollen") - mir graut, weil ich mich zurückversetzt fühle in die Nachkriegszeit, Zeitraum nach 1955, wo uns jungen Mädchen und Frauen z.B. in Straßenbahnen (voll besetzt mit Menschen die auch nach Hilferufen nicht reagierten) diese Grauslichkeiten durch wildfremde Männer widerfuhren. Die Folgen: Schuldgefühle bei uns Opfern, rote Köpfe und Angst, wieder alleine unterwegs zu sein. Ich dachte, dies sei ausgestanden, es gibt ja Gesetze, die die Gleichstellung sichern.

Irrtum, denn Respekt der Männer für Frauen muss gelebt werden und muss - auch von ordentlichen Männern- und echt allen Frauen eingefordert werden. Ja, und auch die Exekutive muss endlich entsprechende Schulungen aus Frauenblickwinkel vornehmen.

Übrigens hat mein Mann mich auf Ihren Artikel in den SN aufmerksam gemacht, da ich kürzlich fasziniert Ihr Buch "Die Wut die bleibt" verschlungen habe. Wir Frauen müssen laut werden und -offensichtlich- stark zum Fürchten (wie in dem Buch), und reich und mächtig und vorbildhaft. Treten wir in aller Stärke so wie z.B im Frauenfußball als Kollektiv auf und warten wir nicht nochmals 200 Jahre auf Respekt und Wertschätzung.

Marianne Figl, 5020 Salzburg