Respekt für Dr. med. Impfgegner?

Herr Holzer, BEd, applaudiert 200 Ärzten, die in einem offenen Brief die Impfpflicht ablehnen. Diesen "großen Respekt" teile ich nicht. Wir haben derzeit nichts Besseres als die Impfung, um halbwegs zu einem Leben zurückzukehren, wie wir es vor Corona kannten. 200 Wichtigtuer suchen nicht den wissenschaftlichen Diskurs, sondern fürchten ihn! Sonst würden sie ihre Thesen in einschlägigen Fachzeitschriften publizieren. Doch dort würden sie sich der Lächerlichkeit preisgeben. Wer braucht Mediziner, die auf dem Höhepunkt einer Pandemie in einem offenen Brief den gemeinsamen Kampf gegen das Virus konterkarieren, indem sie impffeindlichen Unsinn verzapfen?

Die Ärztekammer hat viel zu lange diese giftige Entwicklung schleifen lassen. Ungeimpfte okkupieren 80 von 100 Intensivbetten und genießen außer ihrer Impffreiheit selbstverständlich auch noch etwaige Triage-Vorteile. Wenn 200 Medizin-Rebellen Impfschäden im statistischen Mikro-Bereich höher bewerten als Krankheitsschäden im pandemischen Ausmaß, dann basiert dies nicht auf wissenschaftlichem Denken, sondern auf einem überraschenden Ausmaß an Verblendung. Oder schlicht Dummheit.





Dr. Silvester Schröger, 5020 Salzburg