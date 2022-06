Respekt vor dem Souverän

Am 26. Juni werden die Salzburger/-innen gefragt, ob die Mönchsberggarage ausgebaut werden soll. Tatsächlich geht es um wesentlich mehr als um die Frage, ob in Zeiten von Pflegenotstand, geschlossenen Kindergärten, Wohnungsnot und galoppierender Inflation tatsächlich 50 Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln für Parkplätze im Stadtzentrum verbetoniert werden sollen. An diesem, hoffentlich denkwürdigen Sonntag, stimmen wir auch über die politische Kultur in dieser Stadt ab. Darüber, ob wir weiterhin intransparentes Gemauschel, verschwenderischen Neofeudalismus und Zukunftsfeindlichkeit hinnehmen oder den Aufbruch in eine neue Ära der Partizipation wagen, in der die Bürger/-innen den Respekt bekommen, den sie in einer gelebten Demokratie auch verdienen. Nämlich den allerhöchsten.

Für uns von der Bürgerinitiative steht daher fest, dass die demokratische Entscheidung der Salzburger/-innen selbstverständlich bindend ist. Sollte sich eine Mehrheit für den Ausbau aussprechen, werden wir unseren Widerstand nach acht Jahren einstellen. Mit Wehmut, aber als zutiefst überzeugte Demokraten/-innen.

Sollte die Allianz der alten Macht aber umgekehrt ein klares Votum gegen diesen klima- und sozialpolitischen Irrsinn einfach ignorieren, werden wir diese Missachtung des Souveräns nicht hinnehmen.

Wir bitten alle, ihr demokratisches Recht wahrzunehmen und abzustimmen. Auch jene, die unsere Meinung nicht teilen. Denn die Demokratie steht über allem!







Roland und Stephan Huber, Bürgerinitiative gegen den Ausbau der Mönchsbergarage