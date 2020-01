Restriktionen gegen Ölheizungshaushalte?

Wie in einem Polizeistaat droht der demokratisch gewählte, grüne Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Schellhorn den ca. 45.000 von Ölheizungen abhängigen Haushalten in Salzburg (ca. 6% Ölheizungen österreichweit) mit Restriktionen in bereits kollaudierten Objekten. Diese sollen realisiert werden, falls die Ölheizungen nicht rechtzeitig auf die von der Politik geforderten, alternativen, extrem teuren, aufwändigen und nicht wirklich überzeugenden Systeme ausgetauscht werden.

Dieser Frontalangriff richtet sich gegen die fast am wenigsten CO2 emittierende Gruppe, die lediglich ca. 16% des Gesamtausstoßes (Tendenz fallend) in Land Salzburg verursacht und die sich wegen der großen Streuung nicht wehrt. Warum wendet sich Herr Landeshauptmann-Stellvertreter nicht zuerst an die Hauptverursacher des CO2 -Ausstoßes wie Verkehr (ca. 52% Tendenz steigend), Industrie (ca. 22%) aber auch Energie (ca. 8%)?

Dieses asoziale Vorhaben, das viele Haushalte in Notsituationen bringen wird wirft etliche grundsätzliche Fragen hinsichtlich Sinnhaftigkeit auf:

Es ist doch illusorisch zu glauben, dass der Bedarf an Pellets bei einer extrem ansteigenden Nachfrage durch Abfälle aus Sägewerken abgedeckt werden kann.

Woher sollen die benötigten 252.000 (45.000 x 5,6 t) Tonnen Pellets jährlich für das kleine Land Salzburg kommen?

Es werden jährlich 63.000 vier Tonnen schwere CO2 absorbierende Fichten für die neuen Pelletsheizungen benötigt. (252.000:4 t). Sollten diese etwa aus unseren Salzburger Wäldern kommen?

Wo und wie werden tausende Tonnen Asche von den Pelletsheizungen entsorgt (ca. 450 kg/Jahr/Haushalt)?

Warum interessiert die Politik nicht die Tatsache, dass Pelletsheizsysteme im Vergleich zu Heizölkesseln einen mehr als dreifachen, äußerst gesundheitsschädlichen Feinstaubausstoß verursachen?

Warum wird in Salzburg nicht die Energie von Windrädern genützt?

Wie sollen Wärmepumpen mit Strom versorgt werden, die ja ab einer Außentemperatur von unter +3°C nicht richtig funktionieren oder bei steigender Nachfrage bspw. die Elektromobilität? Aus Kohle- oder aus Atomkraftwerken?

Wäre es nicht humaner und sozialer mit einer vernünftigen, progressiven, kleinen Erhöhung der Heizölsteuer den CO2 -Ausstoß zu bremsen?

Man kann selbstverständlich den von Ölheizungen abhängigen Haushalten mit verschärften Baugesetzen und mit baupolizeilichen Schikanen das Leben zu Hölle machen. Fraglich ist allerdings, ob die entstehenden Probleme im richtigem Verhältnis zum Ergebnis stehen, wenn ganz Österreich lediglich ca. 0,16% der weltweiten CO2 -Emission verursacht?

Es ist höchste Zeit, dass die politischen Lokalmatadore von Salzburg zu Kenntnis nehmen, dass die globalen Probleme (CO2 -Emission weltweit ca. 366.000.000.000 Tonnen jährlich) hauptsächlich global und nicht lokal, auf dem Rücken von leidenden Bürgern, zu lösen sind.



Dipl.-Ing. Dr. Jan Keller, 5020 Salzburg