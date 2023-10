Retentionsbecken - Wasserhaushalt Ade!

Europaweit verschwindendes Grundwasser, Hochwasser, Dürren, Brände!

In Österreich wurden und werden nahezu alle natürlichen Feuchtgebiete durch gezielte Trockenlegung, Begradigung der Flüsse und Betonversiegelung zerstört.

Die Bundes- und Länderpolitik geht her und investiert riesige Millionenbeträge, - teils in jeder Gemeinde - um plötzlich überschwellende Starkregenfälle in Retentionsbecken abzufangen.

Munter wird dann in den so genannten geschützten Hochwassergebieten weitergebaut. Die Gemeinderäte heben unreflektiert ihre Handerl und wandeln Ödland in Bauland um.

Dabei wäre die einzige Lösung der stärkere Schutz der verbliebenen Feuchtgebiete sowie umfassende Renaturierungen samt großflächigen Entsiegelungen.

Durch die Zerstörung der vom Wasser geprägten Ökosysteme, zerstören wir unsere eigene Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Heraufdämmernde Realität: Ein Österreich ohne Trinkwasser!



Fritz Baumgartner, 4222 St. Georgen/Gusen