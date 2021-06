Rettet die Bienen

Unsere Bienen orientieren sich am natürlichen Erdmagnetfeld, diese Tatsache ist wissenschaftlich gut erforscht und bedarf keiner weiteren Erklärung. Das sich die Bienen an Blüten ergötzen, diese als Nahrungsquelle zur Verfügung stehen (sollten!), weiß jedes Kind. Dass diese Millionen Jahre alten Geschöpfe ganz nebenbei unsere Blüten bestäuben und somit den Großteil unserer Nahrung sichern, setzen wir - ohne groß nachzudenken - voraus! Leider hören wir vermehrt vom Rückgang und Sterben der Bienen und deren Artverwandten. Doch was macht der Mensch? Wir zerstören und verändern den Lebensraum, in einer noch nie dagewesenen Form. Wir mähen unsere Rasenfläche als gäbe es Preise dafür zu gewinnen, wir überdüngen und übersäuern die Wiesen und betonieren den letzten Flecken zu, lassen kein Wildkräuterchen mehr das Licht der Welt erblicken, schütten immer wieder Biotope zu, setzen hirnlos Gifte ein, pflanzen Exoten statt heimischer Blumen und Sträucher und verseuchen die Umwelt mit Feinstaub, Abgasen und Mobilfunkstrahlung. Immer wieder werden die letzten wertvollen Bäume gefällt. Es ist grausam, wie steril sich manche Gärten und Parks präsentieren. Und was machen unsere Entscheidungsträger? Bis auf einige wenige verschließen sie die Augen und versuchen alles schönzureden.



Daniela Pichler, 5324 Hintersee