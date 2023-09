Rettet den Kasberg

Es ist unumstritten, dass der Klimawandel immense Veränderungen mit sich bringt und die Auswirkungen bereits jetzt spürbar sind. Doch eines ist klar: Der Kasberg selbst benötigt keine Rettung. Er wird den Klimawandel und viele Generationen von Menschen überleben. Es sind vielmehr die Menschen und die Wirtschaft, die sich der Notwendigkeit einer Anpassung gegenübersehen. Die Geschichte lehrt uns, dass diejenigen Arten, die sich nicht an veränderte Umgebungsbedingungen anpassen können oder wollen, aussterben. Dieses Prinzip der Evolution gilt auch für die Wirtschaft. Schifahren in den Höhenlagen, wie wir es am Kasberg kennen, mag in absehbarer Zeit nicht mehr möglich sein. Anstatt gegen die unvermeidbaren Veränderungen zu kämpfen, sollte die Energie besser in die Suche nach nachhaltigen Alternativen investiert werden.



Mario Gubesch, MA MBA, 4540 Bad Hall