Nun soll sie also doch kommen, die Erweiterung der Mönchsberggarage und man fragt sich: Wie kann das sein? Der Krauthügel ist doch ein ausgewiesenes Landschaftsschutzgebiet samt Naturdenkmal! Die Stollenzufahrt wird parallel zum Hans-Sedlmayr-Weg geführt, einem ebenso malerischen wie beliebten Spazierweg über den Mönchsberg. Alle drei Minuten wird ein Lkw die Baustelle verlassen. Von sechs Uhr morgens bis zehn Uhr abends.

Hans Sedlmayr war Kunsthistoriker und gehörte zu den Wegbereitern des Salzburger Altstadtschutzgesetzes. 1965 schrieb er ein Buch über Salzburg mit dem bezeichnenden Titel "Die demolierte Schönheit". Er beendete es mit einem Appell: "Liebhaber des alten Salzburg in allen Ländern der Erde, vereinigt euch! . . . Laßt eure Stimmen hören, damit es sich aufrafft und sich selbst rettet, bevor es zu spät ist! Rettet Salzburg!"

Wie kann es sein, dass Archäologie und Denkmalschutz eine Überquerung des einzigartigen Stiftsarmstollens aus dem 12. Jahrhundert sowie des Quellstollens von St. Peter durch den Baustollen zulassen? Kollateralschäden sind einkalkuliert. Schon wurden die beliebten Schauführungen durch den Stollen verboten.

Ach ja, es soll ja alles nur besser werden. Erst wird das Landschaftsschutzgebiet durch 12.084 Lkw-Fuhren Aushubmaterial zugeschüttet (SN, 18.10.2014), um es im nächsten Augenblick als hochwertiges Naturschutzgebiet anzupreisen. Der Laie hört und staunt, was mit Geld offenbar alles zu bewerkstelligen ist: Hier ein Trockenmäuerchen, da ein Reisighaufen und zum Drüberstreuen noch ein bisschen Magerwiese. Ein Blick nach Klessheim genügt, um zu wissen, wie der Hase läuft: Erst wurde das Blaue vom Himmel versprochen, dann - entgegen allen Beteuerungen - das Fußballstadion aufgestockt und in die Sichtachse des Barockschlosses geklotzt.

Schon einmal griff die Stadtverwaltung nach dem Nonntaler Grünland. 1971 wurde die Idee geboren, am Krauthügel einen Autobus-Parkplatz für 100 (!) Reisebusse einzurichten (SN, 12.02.1971). Aus dem Projekt wurde glücklicher Weise nichts.

Es liegt nun an uns, ein weiteres, völlig aus der Zeit gefallenes Verkehrsprojekt aufzuhalten. Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, macht am 26. Juni von eurem Stimmrecht Gebrauch. Rettet Salzburg!

Dr. Johannes Straubinger, 5020 Salzburg