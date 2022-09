Rettungsanker regenerative Energien!?

Neben Windkraft gelten Photovoltaikanlagen als Schlüsseltechnologie zur Bewältigung der Energiekrise. Ich habe mir daher eine machen lassen und sie würde optimal arbeiten, wenn auch der bestellte Batteriespeicher geliefert worden wäre. Leider bin ich kein Einzelfall, häufig können neue Anlagen nicht in Betrieb gehen, da Wechselrichter oder Speicher fehlen. Verbindliche Liefertermine gibt es nicht, Rohstoffe und Produkte kommen oft aus China! Also auch hier fast unerträgliche Abhängigkeiten und wie reagieren wir darauf?

Vor allem als Antwort auf die Klimakrise wollen wir uns von Kohle, Öl und Gas verabschieden, von der Atomkraft sowieso, und im KFZ-Bereich Verbrennungsmotoren durch elektrische ersetzen. Ein zu erwartender, gigantischer Mehrbedarf an elektrischer Energie und ich frage mich, ob dieses Szenario von den Verantwortlichen seriös durchgerechnet und geplant wird. Selbst wenn wir die letzten unverbauten Flussläufe nutzen, auf allen Bergen und Graten Windräder aufstellen, werden wir diese Probleme nicht wirklich lösen, von den ökologischen Folgen gar nicht zu reden.

Was können wir tun? Ich denke, nur ein ökologisch sinnvoller Ausbau regenerativer Energieträger in Kombination mit einer deutlichen Abkehr vom bisherigen Wachstumsstreben kann unsere Zukunft sichern. Es ist eben kein verbrieftes Menschenrecht, dass wir uns jeden Tag mit heißem Wasser duschen, jede Tätigkeit bis hin zum Laub kehren mit Elektrogeräten machen, immer größere Autos fahren, immer mehr Wohnfläche beanspruchen, und und und. Gesund ist diese Lebenshaltung ja auch nicht, in Arztpraxen, Krankenhäuser und Kuranstalten herrscht Hochbetrieb.

Wie es in letzter Zeit ja schon öfter andiskutiert wurde, könnte eine kluge Tarifpolitik die Abkehr vom "Immer Mehr" wesentlich unterstützen. Eine günstige Energieversorgung zur Deckung der Grundbedürfnisse wie Heizen, Kochen, etc. und für darüber hinausgehenden Mehrverbrauch gestaffelt stark ansteigende Energiepreise.





Ing. Anton Gekle, 5400 Hallein