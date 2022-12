Zu "Wahlärzte: ,Wir sind kein Luxussegment'" (SN, 1. 12.): Sowohl im Schulwesen als auch im Gesundheitsbereich erleben wir eine Zweiteilung. Betuchte stecken ihre Sprösslinge zuerst in private Kindergärten und dann in Privatschulen. So ermöglichen sie ihrem Nachwuchs eine normale Sprachentwicklung. Die kann in öffentlichen Schulen mit hohem Ausländeranteil nicht garantiert werden. Gutverdiener nehmen auch im Gesundheitsbereich bevorzugt die Überholspur. Statt stundenlang in Krankenhausambulanzen auf den Spezialisten zu warten, steuern sie in den Nachmittagsstunden gleich seine Wahlarztpraxis an. Wer Geld hat, kann dort ausführliche Gespräche führen. Wer hingegen knapp bei Kasse ist, muss sich in die überfüllten Warteräume der Vertragsärzte hineindrängen. Schuld am Kassenärztemangel sind Ärztekammer und Sozialversicherung gemeinsam. Über Jahrzehnte hinweg haben sie darauf geachtet, möglichst wenige Mediziner unter Vertrag zu nehmen, und sie damit zur Massenabfertigung gezwungen. Ehrenvolle Seite: Die Kassenmedizin ist zur Rettungsinsel für Geringverdiener geworden. Auf ihr finden Asylbewerber, Bettlägerige, chronisch Kranke und Wohnungslose Zuflucht.

Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien