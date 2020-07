"Rettungsinseln" auf der Alm

Danke für den treffenden Leserbrief von Barbara Sachon, SN vom 8. 7. 2020. Ich bin Einheimische, in der Volksschulzeit bin ich mit dem lieben Bauer Franz im Sommer oft zum Melken zum "Scherm" mitgegangen. Die Kühe waren brav und friedlich. Viele Jahre gingen wir mit unserem Hund auf Almen.

Auch damals gab es bereits einen Vorfall, der für mich hätte tödlich enden können. Eine Mutterkuh auf der Alm - wir spazierten friedlich auf dem Weg - hatte mich attackiert. Mein Mann war zur Stelle und kam mir mit dem Stock zu Hilfe, ich wäre sonst nicht mehr am Leben. Das Glück war, dass eine kleine Jagdhütte ganz nah war und wir uns dorthin retten konnten. Ein Fehlverhalten unsererseits war keinesfalls vorhanden.

Ein weiteres Mal, wir waren mit Gästen und unseren zwei braven Hunden unterwegs, lief eine Herde von Jungtieren auf uns zu, die mindestens 100 Meter neben dem Weg stand.

Diese Vorfälle waren ein Schockerlebnis für mich. Besonders Mutterkühe und Jungtiere können gefährlich werden und grundlos attackieren. Dazu braucht es kein Fehlverhalten von Menschen. Wir sind ein Tourismusland, wir leben vom Tourismus und auch wir Einheimische gehen gern in die Natur. Und das soll auch so bleiben. Die Diskussion soll schnellstmöglich in eine andere Richtung gelenkt werden: Wie kommen Wanderer sicher auf die Alm oder auf einen Berg?

Mein Vorschlag: entlang von Wegen da und dort kleine Holzinseln anbringen, im Falle einer Attacke kann man sich da retten.

Denn im Fall einer Attacke ist weit und breit nichts, wo ich mich vor einer Kuh in Sicherheit bringen kann.

Diese Rettungsinseln müssen nicht jedes Jahr neu errichtet werden, sondern bleiben stehen. Wenn wir weiterhin Tourismus haben wollen, dann müssen wir auch etwas unternehmen, dass die Menschen sicher auf eine Alm, die für den Bauern auch Einnahmen bringt, oder einen Berg kommen. Tourismus und Bauern sind gefordert, schnellstmöglich Aktionen zu setzen.

Österreich muss ein sicheres Land für Wanderer bleiben.



Helga Mayerhofer, 5721 Piesendorf