Rezepte gegen den Flächenfraß

Fast täglich (auch in den SN vom 16. 8.) prangt man in verschiedenen Medien (übrigens vollkommen berechtigt) den Flächenfraß an. In Oberösterreich ist er besonders schlimm.

Es gibt gute Rezepte, Liebe Landes- und/oder Bundespolitiker (ich selbst bin nur auf Ortsebene einer und stoße auch dort immer wieder auf Unverständnis mit Bodensparideen):

Wichtig Ansätze wären:

Erstens: Ändert die Kompetenz der Flächenwidmung, weg von den Gemeindenvertretern beziehungsweise von den Bürgermeistern. Die denken zu kurzfristig (weil sie meist nach den örtlichen Wähler- und Gewerbetreibendenwünschen handeln - sie wollen ja das nächste Mal wieder gewählt werden). Gebt die Flächenwidmungskompetenz einer unabhängigen Stelle, die auf die Zukunft und den Zersiedlungsstop unseres Landes schaut. Es ist eine Katastrophe, wie Österreich und Oberösterreich von der Luft ausschaut. Auf jeder Wiese bald ein Häusl.

Zweitens: Ändert endlich die Kommunalsteuereinnahmen, dass nicht die Gemeinde, die die meisten Arbeitsplätze schafft die meisten Einnahmen hat, sondern alle gleichmäßig beziehungsweise die Gemeinden mehr bekommen, die weniger verbauen.

Drittens: Stoppt den Supermarkt-Größenwahn (Österreich ist Europameister!!) mit ihren Großparkplätzen auf der grünen Wiese. Parkplätze (egal ob Märkte oder Firmen) darf es nur mehr unter oder ober den Gebäuden geben.

Viertens: Schafft eine Abgabe auf Flächenverbrauch, die der Revitalisierung von Leerstand oder versiegelten Flächen oder den Entsorgungskosten von Altgebäuden zweckgewidmet sein soll.

Fünftens: Bremst den Siedlungshausbau zugunsten dem konzentrierten Wohnbau (kann sich sowieso bei den Grundstückspreisen bald niemand mehr leisten)





Robert Gaubinger, 4710 St. Georgen bei Grieskirchen