Rhinozeroshorn als Allheilmittel in der TCM

Ich würde gerne auf ihren Artikel vom 19.08.2019 "Nashorn-Wildern im Darknet" Bezug nehmen, da das Aussterben des Nashorns immer wieder unweigerlich und fälschlicherweise mit der Traditionellen Chinesischen Medizin in Verbindung gebracht wird.

Der Besitz von etwas, das extrem selten und teuer ist, nur illegal und durch bestialisches Abschlachten zu erwerben und elitär vernetzten Kreisen vorbehalten ist, mag Potenz steigernd wirken. Ansonsten gibt es weder in den alten, überlieferten Texten noch nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen einen Hinweis auf eine aphrodisierende Wirkung des Rhinozeroshorns. Dennoch hält sich dieser Mythos hartnäckig und wird auch von den Medien immer wieder verbreitet. In Österreich verordnete und über Apotheken abgegebene chinesische Arzneimittel werden natürlich nicht nur auf Verunreinigungen durch Pestizide und Schwermetalle getestet sondern entsprechen selbstverständlich auch der Artenschutzverordnung.

Der Erwerb von Nashornhorn - ob aus volksmedizinischem Aberglauben oder als Status-Symbol - hat mit TCM nichts zu tun. Nur weil´s beim Rhinozeros auf der Nase steht, handelt es sich doch nur um Hornsubstanz, da kann Mann dann auch gleich Nägelkauen.

Dr. Claudia Dietz, 5020 Salzburg