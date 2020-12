Richard Greil hat sich für uns "zerspragelt"

Fachlich kompetent, nüchtern analysierend, ja manchmal fast etwas distanziert hat uns Salzburgs führender Coronamediziner Richard Greil ein Dreivierteljahr durch die Pandemie begleitet. Redakteur Gerhard Schwischei ist es im Interview (SN vom 27. 12.) gelungen, ohne sinnentleerte, plumpe Fragen, den Menschen Richard Greil etwas vor den Vorhang zu bitten. Sogar ein Lächeln konnte man dem Herrn Professor entlocken. Ein durch und durch gelungenes, wohltuendes Interview.

Wäre da nicht die Einstiegsfrage - was war Ihr größter Irrtum in diesem Jahr- gewesen. Dass man diese Frage stellen darf, steht außer Zweifel. Aber wie man sie als Einstiegsfrage an einen Menschen richten kann, der sich, vermute ich, in den letzten zehn Monaten für unser aller Gesundheit regelrecht "zerspragelt" hat, verstehe ich nicht. So wie ich viele mir bekannte SN-Leser/-innen einschätze, bin ich da nicht allein.

Nur weil ein "ZiB 2"-Sprecher für seine aggressive, oftmals anmaßende Form der Interviewführung von ihm nicht genehmen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens einen Preis erhalten hat, muss man sich ihn nicht als Vorbild nehmen.





Josef Guggenberger, 5165 Berndorf