Richtige Mülltrennung sollte selbstverständlich sein

Mülltrennung neu: Kaum verordnet, kommen schon erste Meldungen wie "geht nicht", "Blödsinn", "nicht umsetzbar", "Zumutung" usw. Das Reinigen von Fischdosen, welches Frau Spornberger in ihrem Leserbrief als nicht durchführbar bezeichnet, geht doch ganz einfach: restliches Öl in den Sammelbehälter gießen, Dose mit Wasser auffüllen, ein bis zwei Tropfen Spülmittel dazu geben, in der Abwasch eine Zeitlang stehen lassen und kurz ausspülen.

Ich trenne Metall schon seit Jahren. In meiner Wohnung stinkt es deswegen nicht. Da macht mir jede Klospülung mit ca. 10 Litern Trinkwasser mehr Sorgen. Richtige Mülltrennung sollte eine Selbstverständlichkeit für alle werden. Mein Restmüll beschränkt sich schon seit Jahren auf einen Müllsack in Normalgröße alle drei Wochen.

Gerald Eisenmann, 5020 Salzburg