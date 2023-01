Richtiges Verhalten in der Öffentlichkeit

Im Salzburg-Heute-Bericht vom 17. Jänner 2023 sagte der Verteidiger des türkischen Brandstifters ziemlich locker, dass dieser mit dem Groll auf seine Ex-Schwiegermutter

wohl nicht allein wäre und es vielen Leuten (sinngemäß zitiert) wohl so ginge.

Was denkt sich Herr Hofer da, wenn er sowas sagt? Viele junge Paare sind froh und dankbar, eine Schwiegermutter in der Nähe zu haben, die sich um die Kinder kümmert oder sonst wie hilfreich zur Seite steht. Gilt natürlich auch für Schwieger-Eltern! Da müsste jetzt aber schnellstens eine Entschuldigung für so eine pauschale Beurteilung erfolgen. So ein Verteidiger sollte sich vielleicht vorher überlegen was er öffentlich sagt und nicht nur schnell was daherreden.



Ingrid Wagner, 5020 Salzburg