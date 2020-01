In einem Leserbrief von Herrn Alois Walkner wird behauptet, dass Verbund am Atomkraftwerk Mochovce beteiligt sei. Das ist falsch. Verbund hat keine wie auch immer geartete Beteiligung an Atomkraftwerks-Unternehmen, noch sind diese an Verbund beteiligt. Im Gegenteil: Verbund beteiligte sich maßgeblich an der Wettbewerbsklage gegen die Subventionsvorhaben für das geplante Atomkraftwerk Hinkley Point in England.



Ingun Metelko, Unternehmenssprecherin Verbund AG, 1010 Wien