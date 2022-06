Richtigstellung zu Ölheizungen

Am Mittwoch, dem 8. Juni, erschien ein Leserbrief von Herrn Bauchinger mit dem Inhalt, dass er ab 2025 nicht mehr mit Heizöl heizen darf. Dieser Hinweis ist leider falsch, bestehende Ölheizanlagen dürfen bis 2035, das sind immerhin noch 13 (!) Jahre, weiterbetrieben werden. Sollte ihm der Servicemann dies wirklich so gesagt haben, so ist dessen Qualifikation ernsthaft zu hinterfragen.

Zur Klarstellung für diejenigen, die jetzt verunsichert sind. Ab 2021: Ölkessel beim Heizungswechsel untersagt. Ab 2025: Ölkessel, die älter als

25 Jahre alt sind, müssen getauscht werden. Ab 2035: keine Ölheizung mehr in ganz Österreich.

Es wäre deshalb immer ratsam, vor Absenden eines Leserbriefs sich umfassend zu informieren, um solche Falschnachrichten zu vermeiden.



Erwin Eisenköck, 5020 Salzburg