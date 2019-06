Tatsächlich ist es schandhaft, wenn unter tatkräftiger Mithilfe willfähriger Karrieristen durch Politiker jahrelang Potjemkinsche Dörfer errichtet wurden, die uns glaubhaft machten, dass unser Heer alle Aufträge erfüllen könne. Jetzt, wo offenbar "rien ne va plus" ausgerufen wird, tun alle überrascht und rufen nach mehr Geld. Dass dabei übersehen wird, dass dieses Geld in eine bedarfswidrige und verfassungswidrige Struktur fließen würde, spricht nicht unbedingt für die Qualität der Zurufe. Im Gegensatz zum Verfassungsgebot, das gesamte Bundesheer nach dem Grundsatz der Miliz zu organisieren, wurde stets das Gegenteil gemacht. Jetzt werden halt bereits 70 Prozent des Wehrbudgets von mehr als 16.000 Berufssoldaten aufgefressen, die sich offenbar selbst verwalten.

Andere Staaten in Europa zeigen, wie es billiger und weniger Berufssoldaten gehen kann. Wer verstellt eigentlich den Blick dorthin?





Mag. Manfred Gänsdorfer, 7202 Bad Sauerbrunn