Die ÖBB und Energiesparen - da scheint vieles im Argen zu liegen: Nach Hause kommend von München laufen am 8. April 2022 frühmorgens um 1.45 Uhr alle Rolltreppen im Hauptbahnhof Salzburg, ohne dass sie jemand bräuchte. Das nenne ich eine unverantwortliche Verschwendung von Energie. Klimaschutz interessiert offensichtlich niemanden in den Chefetagen der ÖBB. Wollen wir so unseren CO2-Ausstoß in den Griff bekommen?



Dr. Eduard Baumann, 5101 Bergheim